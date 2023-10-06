Avrupa'da son 5 yılda en fazla katkı sağlayan kulüpler

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Avrupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna doludizgin giderken bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise zor zamanlar geçiriyor.
Ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini sağlamlaştıran Türkiye, bir dönem 22. sıraya düşmenin yaralarını da sarıyor.
İlk sırada Galatasaray var
Son 5 yıla baktığımız zaman ise Galatasaray 8.625 ile zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıları 8.100 puanla Fenerbahçe izlerken, 3. sırada 6.800 puanla Başakşehir bulunuyor.
Sivasspor 3.500 puanlık katkıda bulunurken Beşiktaş 3.250 ile Anadolu ekibini takip ediyor.
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