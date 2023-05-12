Axel Witsel, Belçika milli takımını bıraktı 34 yaşındaki Belçikalı futbolcu Axel Witsel, milli takım kariyerini noktaladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Axel Witsel, Belçika milli takımına veda etti.

34 yaşındaki futbolcu, "İyice düşündükten sonra emeklilik kararı aldığımı duyurmak harika bir his. Ülkemi yıllarca temsil etme fırsatı bulduğum için gururluyum. Şimdi aileme ve kulübüme vakit ayırma zamanı. Belçika formasını giymemi sağlayan herkese teşekkürler. Bize inanılmaz anlar yaşatacaklarına emin olduğum yeni jenerasyona da başarılar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yaz transfer olduğu Atletico Madrid'de kariyerini sürdüren Axel Witsel, Belçika formasını giydiği 130 maçta 12 gol attı.