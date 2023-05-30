Aykut Kocaman: Icardi bizim seviyemiz için sıra dışı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında "Bizim seviyemiz için sıra dışı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe ve son olarak Başakşehir'de görev yapan Süper Lig tarihinde 542 mücadeleye çıkarak en fazla maça çıkan 4. teknik direktör olan Aykut Kocaman, Playspor'a açıklamalarda bulundu.

58 yaşındaki teknik adam, burada Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

"Burada muazzam bir uyum sağladı"

Yıldız futbolcunun Türkiye'ye uyum sağladığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, şu açıklamayı yaptı:

"Icardi için direkt söylemem gereken şu. Bizim seviyemiz için bizim futbol standartımız için sıra dışı olan Icardi. Geldiği yerler de zaten bunu gösteriyor. Burada muazzam bir uyum sağladı. Oyuncunun beden dilinde de gözüküyor."

"Taraftarla ve camiasıyla bütünleşti"

Icardi'nin taraftar ve camiasıyla bütünleştiğini ifade eden Aykut Kocaman şu değerlendirmeyi yaptı: