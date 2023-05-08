Aykut Kocaman'ın yeni adresi Başakşehir olabilir Daha önce Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu da yaşayan Aykut Kocaman, an itibarıyla Başakşehir projesi için en ciddi ve tecrübeli adaylardan biri durumuna geldi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Aykut Kocaman için Başakşehir ile ilgili kritik bir süreç söz konusu. Emre Belözoğlu'nun, Hull City ihtimalinin duyurulması ile birlikte İstanbul ekibinde de planlar değişiyor.

Kariyerinde hem Fenerbahçe'yi hem de Başakşehir'i çalıştırmış olan Aykut Kocaman, yeniden İstanbul'a dönebilir.

Aykut Kocaman da dönmeye sıcak bakıyor

Genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu için İngiltere ihtimalinin gündeme gelmesi, Başakşehir adına da yeni bir yapılanmanın kapısını açacak ve bu doğrultudaki en güçlü aday da deneyimli teknik adam Aykut Kocaman olacak.

Bu sezon birçok takımdan teklif alan Aykut Kocaman, "Bu sezon değil yeni sezonda takım çalıştıracağım." diyerek teklifleri geri çevirmişti. Başakşehir sonrası yaklaşık 1,5 yıldır boşta olan Kocaman, an itibarıyla Süper Lig'e dönüş hazırlığında.

4 kupası var

Yeni bir proje için ekibini hazır tutan Aykut Kocaman, sezonunun sonuna yaklaşırken kendisine ilgisi olan kulüplerle temas kurmaya başladı.

Kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu olan Aykut Kocaman, bunların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Konyaspor'la kazandı.