Aytuğ Batur Komeç, Beşiktaş için Sırbistan'dan vazgeçti Beşiktaş altyapısında oynayan Aytuğ Batur Komeç, Sırbistan'dan gelen milli takım teklifini siyah-beyazlı yönetimin isteğiyle reddetti.

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Beşiktaş forması giyen Aytuğ Batur Komeç’e, önceki günlerde Sırbıstan U21 Milli Takımı’ndan resmi davet gelmişti.

Siyah-beyazlı futbolcu bu daveti önce kabul etse de Beşiktaş yönetimi, "A Milli Takım seviyesinde de orayı seçersen yabancı statüsüne geçersin, Türkiye'yi bırakma." önerisinde bulundu.

"Sonuna kadar Beşiktaş"

Bu istek üzerine 20 yaşındaki futbolcu, Sırbistan'dan gelen teklifi reddetti. Genç isim, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak "Sonuna kadar Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Aytuğ Batur'un bu fedakarlığı sonrası Twitter başta olmak üzere birçok platformda genç oyuncu için olumlu mesajlar atıldı.