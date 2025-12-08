Azerbaycanlı antrenör, Trabzonspor sevgisini ülkesine taşıdı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan antrenör Elshen Agaverdiyev, 3 yıl önce ülkesinde Trabzonspor sevgisini aşılamak için kurduğu futbol kulübünde onlarca futbolcu yetiştiriyor.

Agaverdiyev, spor etkinlikleri ve çeşitli işler için sık sık geldiği Trabzon ve Rize'den etkilenerek ülkesinde hem Karadeniz kültürünü çocuklara anlatmak hem de futbolcu yetiştirmek için "Trabzon Azerbaycan" adını verdiği spor okulu kurdu.

Trabzon'daki futbol okullarıyla da iletişim halinde olan 45 yaşındaki antrenör, kentte faaliyet gösteren Orenda Futbol Okulu yöneticileri Denizhan Altunbaş ve Zafer Yener'in davetiyle takımını şehre getirdi. Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezen genç sporcular, Orenda Futbol Okulu'ndaki akranlarıyla dostluk maçı yaptı.

"BİZİM BİR GÖREVİMİZ OLSUN İSTEDİM"

Antrenör Elshen Agaverdiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Trabzonspor'u çok sevdiğini, bu sevgiyi Bakü'de de yaşatmak istediğini söyledi.

Bordo-mavili sevdayı Bakü'ye taşımak istediğini belirten Agaverdiyev, "Rize'ye ve Trabzon'a çok sık geldiğim için ben bu şehri çok sevdim. Bakü'de Fenerbahçe, Galatasaray gibi diğer Türk takımlarının futbol okulları var. Ben düşündüm ki neden Trabzon'da olmasın? Burası büyük, güzel şehir, Trabzonspor'u da dünyada, Azerbaycan’da tanıtmak bizim bir görevimiz olsun istedim." dedi.

"ÖNCE 2-3 ÇOCUKLA BAŞLADIK"

Futbol okulunda 5-15 yaş arasındaki çocuklara eğitim verdiklerini ifade eden Agaverdiyev, "Önce 2-3 çocukla başladık. Trabzon ve Trabzonspor sevdalılarını aramaya başladık. Yavaş yavaş sayı arttı, şu anda bizim iki büyük okulumuzda yaklaşık 100'e yakın çocuğumuz var." diye konuştu.

"BÜTÜN BAKÜ'YE TRABZONSPOR BAYRAĞINI GÖSTERİYORUZ"

Agaverdiyev, çocuklara futbol eğitimiyle birlikte Trabzonspor sevdasını da aşılamaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

Trabzonspor'u anlatıp, çocukların beyninde yer etmek için antrenmanlardan önce Trabzonspor marşı okuyoruz. Çocukların hepsi başka takımları tutsalar bile gelip Trabzonspor marşıyla antrenmanlara başlıyorlar. Marş bittikten sonra çalışmalar başlıyor. Her maçımıza mutlaka bir Trabzonspor bayrağıyla geliyoruz. Bütün Bakü'ye Trabzonspor bayrağını gösteriyoruz.

"TRABZON'U ÇOK SEVİYORLAR"

Futbolcularını Trabzon'a getirdiğini belirten Agaverdiyev, "Çocuklar, Meydan'daki Trabzon logosu olan noktadan ayrılmadılar. Bu beni çok sevindirdi. Fotoğraflar videolar çektiler. Forma numarası verirken bile çocukların hepsi 61 numaralı formayı istiyor. Trabzon'u çok seviyorlar." diye konuştu.

Trabzonspor'un efsanelerinden Hami Mandıralı'nın da 2 sene önce bir programdan sonrası okulu ziyaret ettiğini anlatan Agaverdiyev, çocukların bu ziyaretten mutluluk duyduğunu, kendileri için büyük motivasyon olduğunu vurguladı.

Agaverdiyev, kulüp bünyesindeki futsal takımının da birinci ligde Trabzon Azerbaycan adıyla müsabakalara katıldığını da sözlerine ekledi.

"TRABZON'U NE KADAR SEVDİKLERİNİ ANLIYORUZ"

Orenda Futbol Okulu antrenörlerinden Metin Türkoğlu ise "Kendileriyle görüştüğümüz zaman Trabzon'u ne kadar sevdiklerini anlıyoruz. Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, bundan sonra da organizasyonlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.