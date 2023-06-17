Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Genel Kurulu'na katılmadı Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım, kendisine en önden koltuk ayrılan genel kurula katılmadı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, önceki gün yaptığı açıklamada Ali Koç'a seslenerek seçimli genel kurul çağrısında bulunmuştu.

Bu sözlere genel kurula kadar ses çıkarmayan Ali Koç ilk hamlesini ise Aziz Yıldırım'a en önden koltuk ayırarak yaptı.

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"Eleştirilerini genel kurulda yap"

Efsane başkana, "Eleştirilerini genel kurulda yap" mesajında bulunan Koç'un bu çağrısı olumlu yanıt almadı.

Aziz Yıldırım önceki seçimlerde olduğu gibi bu genel kurula da katılmadı.