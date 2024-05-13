Aziz Yıldırım ile Ali Koç, 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya Ali Koç'un karşısına çıkabilecek en güçlü aday Aziz Yıldırım'dı. Aday olması, Ali Koç cephesinde büyük endişeye neden oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluktan ümidi kesen Fenerbahçe'de bu kez de başkanlık için Aziz Yıldırım'ın adı gündeme geldi.

Sarı lacivertli kulübün efsane başkanının, birçok delegenin desteğini alarak adaylığını açıklayacağı kesinleşti.

Daha önce Saadettin Saran'ın, Ali Koç'un karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak Saran, Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası adaylıktan çekilince, Ali Koç aday olduğunu resmen açıkladı.

Efsane Başkan, Ali Koç'a karşı aday olacak

Ne var ki Ali Koç'un karşısına selefi Aziz Yıldırım'ın çıkacağı iddia edilmişti. Ve bu iddia kesinleşti.

Sarı lacivertli kulübün Haziran ayında gerçekleştirileceği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu.

Aziz Yıldırım'ın, verdiği bir röpotajın bazı televizyon kanallarında saat 21:00'da yayınlanmasıyla adaylığını resmen açıklayacağı belirtildi.

Kadıköy'de "Aziz Yıldırım" sloganları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşırken tribünlerde protesto vardı.

Sarı-lacivertliler, zirve yarışından Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken şampiyonluk mucizelere kaldı.

Fenerbahçe'de tribünler, 3-0 öne girilen Kayserispor maçının son anlarından Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı.

Yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

Şampiyonluğa hasret Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım'ı istiyor

2018'de göreve geldiğinden beri Fenerbahçe'nin şampiyonluk yaşayamadığı Ali Koç'un, sarı lacivertli kulübe birçok şampiyonluk yaşatan Aziz Yıldırım karşısında kurultayda zorlanacağı tahmin ediliyor.

