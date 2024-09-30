Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da program çıkışı saldırıya uğramıştı.
Ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, Akın'a yönelik düzenlenen saldırının failleri için harekete geçti. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilidi.
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AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET
Serhat Akın'a futbol camiasından destek mesajları geldi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da Akın'ı unutmadı.
Yıldırım, Mahmut Uslu'yla birlikte Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.
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