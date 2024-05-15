Aziz Yıldırım'dan yeni Jose Mourinho açıklaması Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimi kaybetmesi halinde bile Jose Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe’ye tekrardan başkan olmak için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, şu sözleri sarf etmişti:

Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine ‘Fenerbahçe’nin sana, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim.

Yıldırım, konuya dair yeni bir açıklamada bulundu.

2018'de başkanlık görevini bırakan Aziz Yıldırım, seçimi kaybetmesi halinde bile Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

"Mourinho, Konyaspor maçını izlediğini söyledi"

Basın toplantısında konuşan Yıldırım, şunları dedi:

Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi.

"Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum"

Aziz Yıldırım ayrıca şu ifadeleri kullandı: