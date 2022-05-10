1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Aziz Yıldırım'ın 2017 yılında konuyla ilgili yaptığı açıklaması gündem oldu.

Fenerbahçe uzun bir zamandır, Süper Lig'de 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz günlerde "5 yıldızlı armayı kullanacağız." sözleri spor gündemine bomba gibi düşerken Fenerbahçe taraftarları bu düşünceye sahip çıktı.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündem oldu.

Aziz Yıldırım'ın 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili açıklaması İZLE



"1959'da lig başlamış"

Yıldırım 2017 yılında yaptığı açıklamada, "Yahu 1959'da hesap, kitap, matematik hiçbiri sığmıyor bir yere. 1959 yılında lig başlamış, şampiyonlar belli. İşte biz 19, Galatasaray 20, Beşiktaş aslında 13, Trabzon bilmem ne... Belli yani statü. Bunlar (Beşiktaş) gittiler, bu ligin prosedürünün başlatmasından sonraki 1959'dan önceki yıllarda iki yıl şampiyon olmuşlar, ya biz de müraacat edelim yıldızları alalım falan gibi...





"Yıldızlarla bir şey olunmaz"

Yani burada zorbalıkla yapılan bir operasyon vardır, kanuni bir iş yoktur. Haluk Ulusoy verememiştir, Tahkim Kurulu'na götürmüşlerdir, orada Tahkim Kurulu'nda bir bahaneyle halletmişlerdir işi çıkarmışlardır yani. Yahu 59'dan bu yana sığmıyor, nereye koyacaksınız yani. Bir acayip acayip işler işte. Ondan sonra diyorlar duruşumuz var. Yahu duruşunuz varsa gidin iki yıldızı iade edin. Yıldızlarla bir şey olunmaz, yıldız insana bir şey kazandırmaz." ifadelerini kullandı.