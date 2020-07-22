Babel: Beni performansımla eleştirin

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ırkçılığa ve küfüre karşı tahammülünün olmadığını söyledi.

Ryan Babel, ülkesinde yayım yapan Vogue Dergisi'ne çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Galatasaray forması giyen 33 yaşındaki sol açık, savaşmaya devam edeceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"SEVGİ, NEFRETİ YENECEK"

"Futbola olan bağlılığım bana olan sevginin büyüklüğünden ileri geliyor. Çünkü takım arkadaşlarım ve sadık taraftarlarımız gerçekten harika. Savaşmaya devam ediyorum çünkü sevginin nefreti yeneceğini biliyorum. Pek çoklarının yalnızca futbolla ve bunun eğlenceli anlarıyla ilgilendiğini biliyorum. Ama artık ne sosyal medyadan ne de desteklediği kulüp için ter döktüğünüz taraftarlardan sözlü saldırılara uğramak istemiyoruz."





"BENİ PERFORMANSIMLA ELEŞTİRİN"

Daha önce sık sık eleştirilerin odak noktası olan tecrübeli isim, ırkçı söylemlerin asla kabul edilemeyeceğini belirtirken, eleştirilerin sadece performansa yönelik olması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:

"Benim kötü bir futbolcu olduğumu düşünebilirsiniz. Size göre iyi oynamıyor muyum? O zaman beni performansımla yargılayın. Kötü oynadığım zamanları ben de biliyorum ama bundan böyle küfür ve ırkçı yorumları asla kabul etmeyeceğim. Çünkü bunların futbolumla alakası yok, yalnızca insanların kalbindeki kinle ilgisi var."