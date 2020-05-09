Babel, Hollandalı politikacıyla tartıştı Sahadaki futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Ryan Babel, bu kez Hollandalı politikacı Lillian Marijnissen ile sosyal medya üzerinden kavga etti.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili bir açıklama yapan Feyenoordlu futbolcu Jens Toornstra, "Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az" sözleriyle gündeme gelmişti.

'VERGİSİZ SERVET' KİTABIYLA POZ VERDİ

Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'in hemen bir gün sonra "Vergisiz Servet" isimli kitabıyla çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması ise ortalığı karıştırdı.

Hollandalı politikacı Lillian Marijnissen, Babel'in fotoğrafı ve Toornstra'nın sözlerini paylaşarak, "Aradaki farkı bulun" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMSİZ BİRİ, DİYALOĞA GİRMEKTEN KEYİF ALIR"

Babel ise Marijnissen'e cevap olarak, "Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır. Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır. Ancak, yanlış konularla insanların gündeminde yer almak istemem." sözlerini sarf etti.

"ÖDEDİĞİN VERGİLER İNSANLARIN TEDAVİ OLMASINI SAĞLIYOR"

Politikacı Marijnissen ise, "Bu konu hakkında konuşalım. Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor. Hatta, bazen o vergilerle futbol oynadığın stadyumlar yapılıyor." ifadeleriyle 33 yaşındaki futbolcuya cevap verdi.