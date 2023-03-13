Bafetembi Gomis, depremzede Ege'ye jest yaptı Depremde enkaz altından çıkartılan Ege'nin hastanede üstüne Gomis forması örtülmüştü. Bunun üzerine Fransız futbolcu, Ege'ye yardım elini uzattı ve Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça davet etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası tek yürek oldu ve bölgeye yardımını gösterdi.

Bu isimler arasında da Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis vardı. Hatay'daki depremde enkazdan kurtarılan Ege, hayranı olduğu Gomis'in daveti üzerine Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig maçında tribünde yer aldı.

"Her zaman yanınızda olacağım"

Gomis, 1-0 kazanılan maçın ardından sosyal medya hesabından Ege ile bir fotoğraf paylaştı ve şu mesajı yazdı:

"Bu zaferi Hatay'dan gelen aslan yeğenim Ege'ye armağan ediyorum. Kendisiyle yüz yüze tanışma şansına sahip oldum. Ben çok mutlu oldum. Umarım onu da mutlu edebilmişimdir. Yolun açık olsun aslan Ege. Her zaman yanınızda olacağım."

Gomis, Ege'ye destek oldu

Hatay'da enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan minik Ege'nin üstüne Fransız futbolcunun forması örtülmüştü. Bundan etkilenen Gomis'in Ege'ye hem maddi hem manevi destek olduğu ortaya çıktı.

Tecrübeli futbolcunun, minik depremzedenin tedavi masraflarını üstlendiği ve ailesine 1 ev aldığı belirtildi.