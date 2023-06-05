Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da devam etmeyeceğini açıkladı Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından konuşan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum." dedi.

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Süper Lig'de 37. haftada Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a veda mesajı verdi.

Gomis yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyük takımların böyle öngörülü yöneticilere ihtiyacı var"

"Büyük yöneticilerimiz var. Büyük takımların böyle öngörülü yöneticilere ihtiyacı var. Sorunlu zamanlarımızda bizi çok iyi yönlendirdiler. Bu akşam da çok önemli bir galibiyet kazandık. Ayrıca Erden Bey'in getirdiği oyuncularla bu sezonu en iyi şekilde tamamladık."

"İyi bir şekilde bırakıyorum"

"Geçen sezon tarihin en kötü Galatasaray'ı vardı. Bu sene şampiyon olmayı başardık. İyi bir şekilde bırakıyorum. Benden sonra Efe, Yunus gibi birçok yetenekli oyuncular var. Rol model olarak bu seneyi tamamlıyorum. Kulüp için mücadele ettiğim için de çok mutluyum."

"Ben devam edemeyeceğim"

Öte yandan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum." açıklamasını yaptı.