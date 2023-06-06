Bafetimbi Gomis: Galatasaray'ın simgesi olduğumu düşünüyorum Gelecek sezon Galatasaray'da olmayacak olan Bafetimbi Gomis kariyeriyle ilgili, Geleceğime bakacağız. Menajerlerimle birlikte projelere bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu ezeli rakiplerinin önünde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da attığı kritik gollerle takımına önemli katkıda bulunan ve yaptığı açıklamayla gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyeceğini belirten Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu.

"Menajerlerimle birlikte projelere bakıyoruz"

L'Equipe'e röportaj veren Bafetimbi Gomis, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi formda hissediyorum. Oynadığım süreye göre attığım gollere bakarsanız, hala iyi durumda olduğumu görürsünüz. Geleceğime bakacağız. Menajerlerimle birlikte projelere bakıyoruz. Düşündükten sonra doğru kararı vereceğiz."

"Galatasaray'ın simgesi olduğumu düşünüyorum"

Golcü oyuncu açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

"Futbolu bırakırsam, Galatasaray'da devam etmem gibi bir arzu var. Galatasaray'a hizmet etmek için nerede etkili olabileceğime bakacağız. Bunu konuşacağız. Ben her zaman sembolik bir oyuncu olacağım ve Galatasaray'ın simgesi olduğumu düşünüyorum."

Şampiyonluktaki gizli kahramanlardan olan Bafetimbi Gomis bu sezon 28 karşılaşmaya çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.