Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk'a cevap: Belim ağrıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Karagümrük maçından sonra yaptığı "Gomis, sezonun geri kalan bölümünde Galatasaray formasını giymek istemediğini söyledi" açıklaması gündemi salladı.

Bafetimbi Gomis, hakkında konuşulanlara cevap verdi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

Okan Buruk da basın toplantısında yaptığı açıklamada Gomis'in neden oynamadığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ben de çok şaşırdım. Onu sevdiğim için duygusal bir düşünce olduğunu bildiğimi, takımın ve taraftarın ona olan ihtiyacını hatırlatmak istedim. Kendisine ihtiyaç duyduğumuzu hatırlattım, söyledim. Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu bana tekrar iletti. Ama önemli olan Galatasaray taraftarıdır, onlar için biz mücadele ediyoruz. Saha içi ve saha dışında önemli katkıları olan Gomis'in olayı benim için de sürpriz oldu. Başkanımız en son kendisiyle konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bundan sonraki kararla ilgili yönetim belirleyici olacak. Biz çok çaba sarf ettik ama bundan sonra oynamayacağını ve bunun değiştirmeyeceğini söyledi."