Bafetimbi Gomis'ten takım arkadaşlarına özür yemeği Galatasaray'da affedilen Bafetimbi Gomis, takım arkadaşlarına da haksızlık yaptığını düşünerek bir telafi yemeği organize etti.

Galatasaray'da hatasını telafi etmek isteyen Bafetimbi Gomis'ten takım arkadaşlarına jest geldi. Karagümrük maçında kriz çıkaran, hafta içinde de özür dilemesiyle affedilen Fransız oyuncu, arkadaşlarına bir yemek verdi.

Antrenman sonrası sarı-kırmızılılarda, teknik kadro ve personel Yeniköy'de bir restaurantta bir araya geldi, Gomis'in misafiri oldu.

Başta iki kaptan Muslera ve Kerem olmak üzere, tüm arkadaşlarının desteğini yanında hisseden Gomis, bu şekilde teşekkür etti.

Bel ağrısı geçerse yedekte

Bu arada derbi kadrosunu şekillendirmeye çalışan Buruk'un, 2. yarıda skorun gidişatıyla ilgili her türlü muhtemel hesabı yaptığı ve Gomis'i kadroya alma kararı verdiği öğrenildi. Tecrübeli golcü sakatlığı olmazsa Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde başlayacak.