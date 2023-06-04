Bafetimbi Gomis'ten veda mesajı Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde Galatasaray'daki sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan Bafetimbi Gomis dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Stadyumdan fotoğraf paylaştı

Yeni sezonda Galatasaray kadrosunda olması beklenmeyen Fransız golcü, sosyal medya hesabından, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yalnız oturduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Gomis, bu paylaşımına, "The Last Dance (Son Dans)" ifadelerini yazdı. Tecrübeli forvet ayrıca paylaşımında sarı-kırmızı kalp ile aslan emojileri de kullandı. Gomis'in bu paylaşımı taraftarlar tarafından veda olarak yorumlandı.