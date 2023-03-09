Bahattin Duran, Suudi Arabistan'da görev yapacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından olan ve hakemlik kariyerini bitiren Bahattin Duran, Suudi Arabistan'da eğitmen olarak görev alacak.

Geçtiğimiz sezonun sonunda haziran ayında yaptığı yazılı açıklamayla 2009'dan beri yaptığı yardımcı hakemlik görevini bırakan Cüneyt Çakır'ın yardımcısı olarak görev yapan Bahattin Duran'a Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi.

Yardımcı hakem eğitmeni olarak görev yapacak

Bahattin Duran, 19-22 Mart 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun gerçekleştireceği Elit Hakem Semineri'nde yardımcı hakem eğitmeni olarak görev yapacak. 47 yaşındaki hakem, Azerbaycan'daki eğitimci kariyerine de devam ediyor.

Birçok organizasyonda görev aldı

Bahattin Duran, hakem Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapmıştı.

2014-2015 sezonunda Berlin'de oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde ve 2012 yılında Japonya'da yapılan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.