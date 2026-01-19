Bahis soruşturması kapsamında 297 antrenör PFDK'da!

- Son 5 yılda Süper Lig dışındaki profesyonel liglerde görev yapan 297 antrenör bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi.
- Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı belirlenen antrenörlerin tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiğini açıkladı.
- Listeye federasyonun web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör ile ilgili karar verildi.
297 isim, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİLER
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.