Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'i ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu.

DHA Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda sarı-kırmızılı kulüp bir açıklamada bulunarak, Başkan Cengiz'in bazı operasyonlardan geçeceğini belirtmişti. BAKAN KASAPOĞLU ZİYARET ETTİ 7 Mayıs'ta bir beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Mustafa Cengiz'e, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyarette bulundu. Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.