Bakasetas: Rosier'in yaptığı saygılı bir davranış değildi Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, Beşiktaşlı Valentin Rosier ile yaşadığı olay hakkında, "Yaptığı saygılı bir davranış değildi. Sadece sarı kartla geçiştirilmesi hoş olmadı" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakasetas, "Galibiyet için çok mutluyum. İkinci derbiyi oynadık. Galatasaray'a kaybettik, Beşiktaş'a kaybedemezdik. Çok önemli maçtı, çok mutluyuz. İlk 20 dakika Beşiktaş daha iyiydi. Ondan sonra biz çok daha iyiydik. Onlara fırsat bile vermedik" dedi.

Attığı frikik golünü anlatan Bakasetas, "Frikik anında barajın içerde olduğunu gördüm. Aslında oradan şut atılacak bir boşluk vardı, burada gördüm. O boşluğu kullanırsam, gol olacağını biliyordum. Kaleci topu tutamazdı. Boşluğu hedefledim ve gol oldu" açıklamasını yaptı.

"Valentin Rosier'in yaptığı saygılı bir davranış değildi"

Valentin Rosier ile yaşadığı olay hakkındaki soruya Bakasetas, "Valentin Rosier'in yaptığı saygılı bir davranış değildi. Sadece sarı kartla geçiştirilmesi hoş olmadı. Futbol zevk alarak oynanması gereken bir oyundur. Savaşabilirsiniz ama karşınızdaki kişilere zarar vermeden yapmanız gerekir" cevabını verdi.