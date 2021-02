Bakasetas: Trabzonspor'a kupalar kazanmaya geldim

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımı ait olduğu yere ulaştırmak istediklerini söyledi.

Trabzonspor'un Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Anastasios Bakasetas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunan oyuncunun sözleri şu şekilde:

"TEKLİFLER ALDIM"

"Başka takımlarla da anlaşmaya yakındım ama hayatta her şeyin bir nedeni vardır, bu neden de her zaman güzel bir nedendir. Trabzonspor'a transferim gerçekleştiği için çok mutluyum, buraya geldiğimden bu yana herkes bana iyi davrandı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Trabzonspor'u ait olduğu yere tekrar ulaştırmak istiyoruz. Ekonomik sıkıntılara rağmen bana böyle bir yatırım yapması beni daha fazla çalışmaya itiyor. Buraya kupalar ve başarılar kazanmaya geldim. Başkanımız beni ne kadar istediğini belli etmişti, güvenildiğiniz, istendiğiniz yere gitmek istersiniz. Benim de verdiğim sözler var. Takımıma her maç daha fazla yardımcı olmaya çalışıyorum."





"BAŞKA DİLLER ÖĞRENDİM"

"Öğrenmeyi, kitap okumayı severim. Pandemide İngilizce ve İspanyolcamı geliştirdim. Herkese örnek olmamız gerekiyor. Ben bir futbolcuyum ama saha dışında da insanlara örnek olmayı ilke edindim."

"İDOLÜM ADRIANO"

"Adriano benim idolüm. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Ama son yıllarda futbol değişti artık 10 numaralardan tek beklenti gol ya da asist üretmeleri değil. Ben de modern futbolun gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum."

"TÜRKİYE BAŞARILI OLACAK"

"Birçok Yunan oyuncu, Avrupa'da iyi takımlara gidiyor. Türkiye'den de Avrupa'ya birçok oyuncu gidiyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına inanıyorum. Trabzonspor altyapısının ne kadar başarılı olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür örneklerinden çok iyi anlıyorsunuz. İlerleyen dönemlerde Trabzonspor altyapısından Avrupa'nın önde gelen kulüplerine çok iyi oyuncular gönderilebileceğine inanıyorum."