Bakhtiyar Zaynutdinov'dan Galatasaray sözleri: Bize kinleri vardı

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Süper Lig'de çıktığı 10 maç sonunda 20 puan toplayan UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 6 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ta Bakhtiyar Zaynutdinov, önemli açıklamalara imza attı.

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kazan futbolcu, Rus Gazetesi olan Sport Express'e konuştu.

"BİZE KARŞI BÜYÜK BİR KİNLERİ VARDI"

Galatasaray hakkında konuşan Zaynutdinov, sözlerine şu şekilde başladı:

Galatasaray'ın üst düzey oyuncuları var: Osimhen, Ziyech, Mertens. Genel olarak, oradaki futbolcular tek kelimeyle çılgınca! Ayrıca Süper Kupa'da onları 5-0 yendiğimiz için bize karşı büyük bir kinleri vardı. Galatasaraylı oyuncular bu maça süper motive olmuşlardı.

"SÜREKLİ YEDEK KULÜBESİNDE OLMAK ZOR"

"Neden oynamıyorsun?" sorusuna Kazak oyuncu, şu yanıtı verdi:

Bunu hocamıza sormakta fayda var. Aynı zamanda her zaman bunun nedenini kendimde aramaya çalışırım. Demek ki bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyorum. Tabii ki, sürekli yedek kulübesinde olmak zor. Geçen sezon takımda değişen beş antrenörün hepsiyle de çok oynadım. Ama ne yapabilirsiniz? Pozitif kalmalı ve kendime inanmalıyım.

"TÜRKİYE'YE GİTTİĞİME PİŞMAN DEĞİLİM"

"Türkiye'ye gittiğine pişman mısın?" sorusunu Zaynutdinov, şu şekilde yanıtladı:

Hiç pişman değilim! Gerçekten harika bir deneyim! Burada ne taraftarlar var, futbolu nasıl yaşıyorlar bir görseniz! Maç boyunca ayağa kalkıp şarkılar söylüyorlar ve oyuncularını ileriye doğru teşvik ediyorlar. Tribünlerdeki atmosfer inanılmaz. Türkler hayatta kendileri için üç ana şey olduğunu söylüyor: aile, din ve futbol. Bu doğru. Maç günü gerçek bir şov var. Tüm şehir takımlarını destekliyor! Stadyuma gelemeyenler televizyondan, telefonlarından izliyor. Bugün Joao Mario ile konuştum. Lizbon'daki taraftarlık tarzını beğeniyor ama bu konuda kimsenin Türkiye ile kıyaslanamayacağını söylüyor! Sırf bu yüzden bile buraya gelmeye değerdi.

"İNSANLAR STADYUMA BEBEKLERİYLE GELİYOR"

"Şehirde insanlar seni tanıyor mu?" sorusuna Bakhtiyar Zaynutdinov, şu cevabı verdi:

Bir mağazada 80 yaşında bir dedenin yanıma gelip bana oyunumuzu anlatmaya başladığı ve tavsiyeler verdiği anlar oldu. Ve o kadar duygusaldı ki! Tüm kalbiyle bizi desteklediğini anlayabiliyordunuz. İnsanlar stadyuma bebekleriyle geliyor. Herkes formalı, yüzlerinde Beşiktaş'ın renkleri var, herkesin elinde bayraklar var. Neden bahsettiğimi anlamak için bu atmosferi bizzat yaşamanız gerekiyor. O yüzden sizi maça davet ediyorum. Beşiktaş'ta Immobile, Oxlade-Chamberlain, Eric Bailly, Gabriel Paulista gibi yıldızlarla oynayacak kadar şanslıydım. Bu da çok değerli.

"IMMOBILE BİR PROFESYONEL"

"Ciro Immobile nasıl bir insan?" sorusu karşısında 26 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullandı:

Çok basit, açık. Büyük P ile bir profesyonel. Ama Oxlade-Chamberlain daha da sosyal. Ona Liverpool ve Arsenal'i sordum. Anlatmaya istekliydi. Sık sık gençlere tavsiyelerde bulunuyor, antrenmanlardan sonra tercüman aracılığıyla eksikliklerini belirtiyor, düzeltilmesi gerekenleri tavsiye ediyor. Bu büyüleyici bir şey.

"ACELECİ DAVRANMAK İSTEMİYORUM"

Rusya'dan gelen teklifler hakkında konuşan Zaynutdinov, şu sözleri sarf etti:

Bir teklif vardı. Ama Giovanni Van Bronckhorst ile konuştuk. Bana inandığını ve kalmamı istediğini söyledi. Bu yüzden kiralık ya da transfer seçenekleri kulüp tarafından değerlendirilmedi. Avrupa Ligi faktörü de bir rol oynadı. O seviyede oynamak istiyordum. Ancak gördüğünüz gibi artık sahaya nadiren çıkıyorum... Şimdi aceleci davranmak istemiyorum. Transfer dönemi açılana kadar bekleyelim. Sonra göreceğiz.

"HER LİG KENDİNE GÖRE GÜÇLÜ"

"Türkiye Ligi mi daha güçlü Rusya Ligi mi daha güçlü?" sorusuna Zaynutdinov, şu cevabı verdi: