Bakhtiyor Zaynutdinov'dan olay sözler: Türkiye'nin en büyük futbol kulübü Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlıların resmi hesabına konuştu. Kazak Türkü oyuncu, "Türkiye'nin ilk futbol kulübü ve aynı zamanda en büyük takımındayım" dedi.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Bakhtiyor Zaynutdinov'un çok özel açıklamaları:

Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Görüşmeler biraz uzun sürmüştü ama önemli olan burada olmam. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum.



Çocukluğuma dair hatırlayabildiğim önemli anlardan bir tanesi de 2002 Dünya Kupası. O dönemde Brezilya milli takımını ve Ronaldo'yu izleme fırsatım olmuştu. Hatta saçlarımı da aynı onun gibi kestirmiştim. Bugün futbol oynuyorsam bunu Brezilya ve Ronaldo'ya borçlu olduğumu da söyleyebilirim.

"Chamberlain ile fotoğraf çektirmiştim"

Dört yıl önce Rostov'da oynarken İspanya'nın Marbella kentinde kampa gitmiştik. Liverpool takımıyla aynı otelde kalıyorduk. 'Kiminle fotoğraf çektirebilirim?' diye düşünüp kampa gelenlerin listesine bakmıştım. Şansıma Chamberlain ile de fotoğraf çektirdim, şimdi aynı takımdayız. Sanırım kader bizi bir araya getirdi.

"Yusuf Yazıcı ile konuştum"

Beşiktaş ile ilgili Yusuf Yazıcı ile konuştum. CSKA Moskova'da beraber oynamıştık. Bana buranın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacağımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum.

"Beşiktaş, Türkiye'nin en büyüğü"

Beşiktaş çok büyük bir kulüp, ben Beşiktaş'ı Türkiye'nin en büyük kulübü olarak görüyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki ilk futbol kulübü. Benim için yepyeni bir meydan okuma diyebilirim. Burada iyi oynayıp harika maçlar çıkartmak ve tarihe geçmek istiyorum.

"Her pozisyonda oynadım"

Bunu tam olarak nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Eski teknik direktörüm beni hemen hemen her pozisyonda oynattı ve hepsinde de onun istediklerini yapmak konusunda başarılı oldum. Bu durumu açıklaması biraz zor ama sanırım en önemli şeylerden bir tanesi takım için çaba göstermem ve elimden geleni yapmam olabilir.



Uyum sürecimin hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü her iki halkın mantalitesi birbirine çok benziyor. Mesela bizim halkımız da çay içmeyi çok seviyor. Sadece bununla da sınırlı değil, diller arasında da benzerlikler var. Dolayısıyla buraya adapte olmak çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum.

"Hedefim şampiyon olmak"