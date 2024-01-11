BAL takımı Develigücü, Orhan Anıl'la anlaştı Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Develigücü, geçen sezon görev yapan antrenör Orhan Anıl ile el sıkıştı.

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Bölgesel Amatör Lig 11.Grup’ta bulunan Develigücü, antrenör Erkan Demirel ile yolları ayırdıktan hemen sonra eski antrenörü Orhan Anıl ile anlaşmaya vardı.

Develigücü ekibi, geçen sezon ligin ikinci yarısında kırmızı siyahlı takımda görev yapan ve 29 puan toplayan Orhan Anıl ile yeniden anlaştı. Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına başlayacak olan tecrübeli antrenör, Develigücü takımını başarıya taşıyabilmek adına kolları sıvayacak.

12 maçta 19 puan toplamıştı

Develigücü, bu sezon oynadığı 12 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik 3 yenilgi neticesinde 19 puan toplayabilmişti.