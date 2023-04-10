Balıkesirspor, taraftarının saldırısına uğradı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Balıkesirspor, Uşakspor ile yapılan mücadele sonrasında talihsiz anlar yaşadı.
Alınan bilgiye göre, ligin 31. haftasında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Balıkesirspor, dönüş yolunda Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek molası verdi.
Taraftarlar, takımına saldırdı
Bu sırada takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar da restorana giderek futbolcu ve teknik heyetle tartıştı.
İddiaya göre, büyüyen tartışmada taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda futbolcular bölgeden ayrılırken, restoranda da hasar oluştu.
"Saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"
Öte yandan kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."