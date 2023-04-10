Balıkesirspor, taraftarının saldırısına uğradı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, deplasman dönüşü mola verdiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde taraftarlarının saldırısına uğradı.

AA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Balıkesirspor, Uşakspor ile yapılan mücadele sonrasında talihsiz anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, ligin 31. haftasında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Balıkesirspor, dönüş yolunda Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek molası verdi.

Taraftarlar, takımına saldırdı

Bu sırada takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar da restorana giderek futbolcu ve teknik heyetle tartıştı.

İddiaya göre, büyüyen tartışmada taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda futbolcular bölgeden ayrılırken, restoranda da hasar oluştu.

"Saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"

Öte yandan kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: