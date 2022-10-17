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    Ballon d'Or ödül töreni ne zaman ve hangi kanalda? Ballon dOr 2022 adayları kimler?

    2022 Ballon d'Or ödülü bugün yapılacak tören ile sahibini bulacak.Futbolseverler Ballon d'Or ödül töreni hakkında detayları merak ediyor.
    • 17.10.2022 - 17:38
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    Ballon d'Or ödül töreni ne zaman ve hangi kanalda? Ballon dOr 2022 adayları kimler?

    Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geri sayım başladı.2022 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım başladı.

    Ödül törenini takip etmek isteyen futbolseverler ödül töreni hakkında internette aramalarına hız verdi.Ödül töreni ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor.

    Ballon d Or ödül töreni ne zaman ve hangi kanalda? Ballon dOr 2022 adayları kimler? #1

    Ballon d'Or ödül töreni ne zaman?

    2022 Ballon d'Or ödül töreni, 17 Ekim (bugün) saat 21.30'da yapılacak.Ödül töreni Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek.Tören Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

    Geçmiş yıllarda Ballon d'Or ödülünü kimler aldı?

    2021 Lionel Messi

    2019 Lionel Messi

    2018 Luka Modric

    2017 Cristiano Ronaldo

    2016 Cristiano Ronaldo

    2015 Lionel Messi

    2014 Cristiano Ronaldo

    2013 Cristiano Ronaldo

    2012 Lionel Messi

    2011 Lionel Messi

    2010 Lionel Messi

    2009 Lionel Messi

    2008 Cristiano Ronaldo

    2022 Ballon d'Or adayları

    Ballon D'Or  ödülü için açıklanan adaylar şu şekilde:

    Luis Diaz - Liverpool

    Robert Lewandowski - Barcelona

    Riyad Mahrez - Manchester City

    Casemiro - Real Madrid

    Son Heung-min - Tottenham

    Fabinho - Liverpool

    Karim Benzema - Real Madrid

    Mike Maignan - AC Milan

    Harry Kane - Tottenham

    Darwin Nunez - Liverpool

    Phil Foden - Manchester City

    Sadio Mane - Bayern Munich

    Sebastien Haller - Borussia Dortmund

    Luka Modric - Real Madrid

    Antonio Rudiger - Real Madrid

    Cristiano Ronaldo - Manchester United

    Thibaut Courtois-Real Madrid

    Rafael Leao - AC Milan

    Christopher Nkunku - RB Leipzig

    Mohamed Salah - Liverpool

    Joshua Kimmich - Bayern Munich

    Trent Alexander-Arnold - Liverpool

    Bernardo Silva - Manchester City

    Vinicius Junior - Real Madrid

    Luis Diaz - Liverpool

    Robert Lewandowski - Barcelona

    Riyad Mahrez - Manchester City

    Casemiro - Real Madrid

    Son Heung-min - Tottenham

    Fabinho - Liverpool

    Karim Benzema - Real Madrid

    Mike Maignan - AC Milan

    Harry Kane - Tottenham

    Darwin Nunez - Liverpool

    Phil Foden - Manchester City

    Sadio Mane - Bayern Munich

    Sebastien Haller - Borussia Dortmund

    Luka Modric - Real Madrid

    Antonio Rudiger - Real Madrid

    Cristiano Ronaldo - Manchester United



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