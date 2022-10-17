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- Ballon d'Or ödül töreni ne zaman ve hangi kanalda? Ballon dOr 2022 adayları kimler?
Ballon d'Or ödül töreni ne zaman ve hangi kanalda? Ballon dOr 2022 adayları kimler?
- 17.10.2022 - 17:38
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geri sayım başladı.2022 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım başladı.
Ödül törenini takip etmek isteyen futbolseverler ödül töreni hakkında internette aramalarına hız verdi.Ödül töreni ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor.
Ballon d'Or ödül töreni ne zaman?
2022 Ballon d'Or ödül töreni, 17 Ekim (bugün) saat 21.30'da yapılacak.Ödül töreni Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek.Tören Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.
Geçmiş yıllarda Ballon d'Or ödülünü kimler aldı?
2021 Lionel Messi
2019 Lionel Messi
2018 Luka Modric
2017 Cristiano Ronaldo
2016 Cristiano Ronaldo
2015 Lionel Messi
2014 Cristiano Ronaldo
2013 Cristiano Ronaldo
2012 Lionel Messi
2011 Lionel Messi
2010 Lionel Messi
2009 Lionel Messi
2008 Cristiano Ronaldo
2022 Ballon d'Or adayları
Ballon D'Or ödülü için açıklanan adaylar şu şekilde:
Luis Diaz - Liverpool
Robert Lewandowski - Barcelona
Riyad Mahrez - Manchester City
Casemiro - Real Madrid
Son Heung-min - Tottenham
Fabinho - Liverpool
Karim Benzema - Real Madrid
Mike Maignan - AC Milan
Harry Kane - Tottenham
Darwin Nunez - Liverpool
Phil Foden - Manchester City
Sadio Mane - Bayern Munich
Sebastien Haller - Borussia Dortmund
Luka Modric - Real Madrid
Antonio Rudiger - Real Madrid
Cristiano Ronaldo - Manchester United
Thibaut Courtois-Real Madrid
Rafael Leao - AC Milan
Christopher Nkunku - RB Leipzig
Mohamed Salah - Liverpool
Joshua Kimmich - Bayern Munich
Trent Alexander-Arnold - Liverpool
Bernardo Silva - Manchester City
Vinicius Junior - Real Madrid
Luis Diaz - Liverpool
Robert Lewandowski - Barcelona
Riyad Mahrez - Manchester City
Casemiro - Real Madrid
Son Heung-min - Tottenham
Fabinho - Liverpool
Karim Benzema - Real Madrid
Mike Maignan - AC Milan
Harry Kane - Tottenham
Darwin Nunez - Liverpool
Phil Foden - Manchester City
Sadio Mane - Bayern Munich
Sebastien Haller - Borussia Dortmund
Luka Modric - Real Madrid
Antonio Rudiger - Real Madrid
Cristiano Ronaldo - Manchester United