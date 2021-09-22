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    Balotelli'nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu

    Balotelli'nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu

    Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçında attığı goller ve sonrasındaki hareketleriyle yarattığı kargaşa, dünya basınında da geniş yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 11:11
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    Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Beşiktaş karşısında 3-0 geri düşmesine rağmen 3-3'ü yakalayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı.

    Geri dönüşün mimarı, attığı 2 golle Mario Balotelli olurken goller sonrasındaki reaksiyonu da maç sonundaki büyük arbedeyi yaratmıştı.

    Mario Balotelli'nin, hem attığı goller hem de goller sonrasındaki hareketleri dünya basınında geniş yer buldu.

    Haberlerde, Balotelli'nin Sergen Yalçın'ın sözlerine reaksiyonu konu edildi.

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #1

    CORIERE DELLO SPORT

    "Balotelli, goller ve kavga: Pjanic'in Beşiktaş'ı ile 3-0'dan 3-3. Sonrası kaos..."

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #2

    FANPAGE

    "Balotelli'nin eski düşmanından intikamı"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #3

    SPORTAL

    "Mario Balotelli, geri döndü: Gol ve tartışmalı kutlama"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #4

    SKY SPORT

    "Balotelli'den goller ve rakip teknik direktör ile tartışma"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #5

    OLE

    "Mario Balotelli'nin kendisini dikkate almayan teknik direktörden intikamı"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #6

    L'EQUPIE

    "Mario Balotelli, Adana Demirspor'u Beşiktaş'tan kurtardı"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #7

    DAILY MAIL

    "Mario Balotelli, Manchester City formasıyla LA Galaxy'ye karşı yaptığı kötü şöhretli vuruştan sonra kendisine 'beyinsiz' diyen Sergen Yalçın'a 8 yıl sonrasında sataşıyor"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #8

    MIRROR

    "Mario Balotelli, kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktöre küstahca gol sevinciyle sataşıyor"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #9

    AS

    "Balotelli, bu harika golü attıktan sonra kutlamada Sergen Yalçın'ın yanına gitti"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #10

    MARCA

    "Mario Balotelli, teknik direktörün tartışmalı açıklamalarını unutmadı"

    Balotelli nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu #11

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