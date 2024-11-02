Bandırmaspor, Adanaspor deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta Bandırmaspor sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 28'de Sergen Piçinciol kaydetti.
BANDIRMASPOR, PUANINI 21 YAPTI
Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor, 6 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.
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