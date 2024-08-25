Bandırmaspor - Çorum FK maçında gol sesi çıkmadı

Haber Merkezi
1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Mustafa Gürsel yönetimindeki Bandırmaspor ile Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Çorum FK karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada ise gol sesi çıkmadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİ TAKIM DA 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, puanını 7'ye çıkarırken Çorum FK puanını 2'ye çıkardı.
Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Çorum FK ise evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış