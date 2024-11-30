Bandırmaspor evinde Yeni Malatyaspor'u yendi

Haber Merkezi
1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Paixao, 61. dakikada ise Diakhaby kaydetti.
BANDIRMASPOR, SERİSİNE DEVAM ETTİ
Ev sahibi ekip ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bandırma, 28 puanla zirve takibini sürdürdü.
Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son sırada kaldı.
YENİ MALATYASPOR, LİDER KOCAELİSPOR'U KONUK EDECEK
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Iğdır deplasmanına gidecek. Malatyaspor ise lider Kocaelispor'u ağırlayacak.
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