Bandırmaspor evinde Yeni Malatyaspor'u yendi

Haber Merkezi

1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Paixao, 61. dakikada ise Diakhaby kaydetti.

BANDIRMASPOR, SERİSİNE DEVAM ETTİ

Ev sahibi ekip ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bandırma, 28 puanla zirve takibini sürdürdü.

Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son sırada kaldı.

YENİ MALATYASPOR, LİDER KOCAELİSPOR'U KONUK EDECEK

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Iğdır deplasmanına gidecek. Malatyaspor ise lider Kocaelispor'u ağırlayacak.