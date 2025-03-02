Bandırmaspor, Ümraniyespor'u iki golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan, 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan Marco Paixao ve 68. dakikada Paulinho kaydetti.
BANDIRMASPOR SAHASINDA KAZANIYOR
Ligde iç sahada oynadığı son üç maçı kazanan Bandırmaspor, puanını 43'er yükseltti. Son dört deplasman maçında sadece 1 puan alabilen Ümraniyespor, ligde 37 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Gelecek hafta 1. Lig'de Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ümraniyespor, Kocaelispor'u ağırlayacak.
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