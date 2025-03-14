Bandırmaspor'a Adanaspor karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
BANDIRMASPOR, 10 KİŞİYLE KAZANDI
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 55'te Lois Diony kaydetti.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Bandırmaspor stoperi Atınç Nukan, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
ADANASPOR, 27 PUANDA KALDI
Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor, puanını 50'ye yükseltti. Adanaspor, 27 puanda kaldı.
1. Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, İstanbulspor'u konuk edecek.
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