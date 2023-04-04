Barcelona'da Inaki Pena ikna edildi: Sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray'ın eski kalecisi Inaki Pena, Barcelona ile olan sözleşmesini uzatıyor.

2021/2022 sezonunda Galatasaray'ın kalesini koruyan Inaki Pena hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre 24 yaşındaki kaleci, kulübü Barcelona ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.

Bu sezon Katalan ekibi ile 3 maça çıkan Pena, toplam 300 dakika sahada kaldı ve kalesinde 5 gol gördü.

Pena'nın adı Galatasaray ile anılıyordu

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Pena, sarı-kırmızılı forma ile oldukça başarılı bir performans göstermişti. Cimbom lakaplı kulüpte 8 maça çıkan İspanyol kaleci, 11 gol yemişti.

Geçtiğimiz aylarda Pena'nın, Barcelona'dan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Barcelona'da Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen'in yedeği olan 24 yaşındaki file bekçisinin, artık düzenli olarak forma giymek istediği ve bunun için eski takımı Galatasaray ile görüştüğü haberi basında yer bulmuştu.