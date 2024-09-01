Barış Alper Yılmaz: Bugün aç bir Galatasaray vardı

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Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Adana Demirspor karşılaşması sonrası konuştu.

"BUGÜN AÇ BİR GALATASARAY VARDI"

Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper, şu sözleri kullandı:

"Öncelikle mutluyuz, çok güzel bir galibiyet aldık. Serimiz devam etti, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli takım arasına moralli girdik. Bugün aç bir Galatasaray vardı. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun."