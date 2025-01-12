Barış Alper Yılmaz: Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum

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Süper Lig'de19. haftada Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

"GOLLERİMİ AHMET ÇALIK'A ARMAĞAN EDİYORUM"

Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e karşı attığı golleri Ahmet Çalık'a armağan ettiğini ifade eden Yılmaz, "Dışarıda zorlu şartlar vardı, çok soğuktu. Kazanmayı bildik. Attığım gollerden ötürü mutluyum. Bu gollerimi ansızın aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.