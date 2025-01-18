Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında net pozisyonları kaçırdı

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

Maçın ardından ise Başakşehir'le oynanan müsabakada 2 gol atarak galibiyette başrol olan Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı pozisyonlar gündem oldu.

4 NET POZİSYON KAÇIRDI

31'inci dakikada topu dışarı atan Barış Alper, 40'ta ise altıpas içinde mutlak golü kaçırdı.

Barış, ikinci yarıda da hücumda etkiliydi ancak fileleri havalandıramadı.

61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli futbolcu, bir atakta da topu Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti.

Barış, kaçan pozisyonlar sonrasında kendisine de çok kızdı.

BARIŞ ALPER'İN KAÇIRDIĞI POZİSYONLAR

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)