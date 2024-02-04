Barış Alper Yılmaz performansının hakkını zamla alacak Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon liralık yıllık ücretine yüzde yüzün üzerinde bir zam yapılacağı kaydedildi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunurken şampiyonluk yarışı da kıyasıya devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların birçok bölgede transfere ihtiyacı bulunurken Barış Alper Yılmaz ise bu sezon sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat ve santrfor bölgesinde oynayarak Okan Buruk'un adeta jokeri oldu.

Başarılı performansını gollerle de süsleyen Yılmaz'a yönetimin büyük bir jest yapacağı öğrenildi.

2 kat zam yapılacak

36 maçta 3 gol 5 asistle takımına katkı sağlayan 23 yaşındaki oyuncu takımdan şu anda yıllık 10 milyon lira kazanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin Barış'a 2 kattan fazla zam yaparak bir jest yapmak istediği belirtilirken, oyuncunun mevcut kontratının 2027'de bitecek olması da dikkat çekiyor.

Avrupa'dan birçok talibi bulan oyuncunun kısa vadede takımdan gönderilmesi ise planlanmıyor.