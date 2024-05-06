Barış Alper Yılmaz çıtayı zirveye çıkardı Galatasaray'ın Sivasspor'u 6 golle mağlup ettiği maçta Barış Alper Yılmaz, bir ilki başardı.

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Galatasaray'ın son dönemdeki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, kritik Sivas maçının kader adamı oldu.

Başarılı oyuncu, takımının attığı iki golün de hazırlayıcısıydı. Bu sezon ligde 34. maçına çıkarken 5 gollük katkısıyla öne çıkan Barış Alper, dün yaptığı asistlerle gol pası sayısını da 6'ya çıkardı.

Artan formu zirveye çıktı

Kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yapan oyuncu, son dönemdeki artan formunu adeta zirveye çıkardı.