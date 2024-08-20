Barış Alper Yılmaz, Young Boys maçı için İsviçre'ye gidiyor Rahatsızlığı sebebiyle Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys'la oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz, İsviçre'ye gitme kararı aldı.

Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, bu mücadele için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İsviçre'ye gitti.

Galatasaray'ın Young Boys karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez İsviçre'ye götürülmemişti.

İSVİÇRE'YE GİDİYOR

Öte yandan Barış Alper Yılmaz konusunda sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcunun, bu akşam özel uçakla İsviçre'ye gideceği öğrenildi.

Başarılı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde karşılaşmada süre alabilecek.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: