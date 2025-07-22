Barış Alper Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi sözleri

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda doğrudan katılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Barış Alper, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"KAMP ORTAMIMIZ ÇOK İYİ"

Kampı değerlendiren Barış Alper, şu şekilde konuştu:

Kamp ortamımız çok iyi. Hiçbir sorun yok. Herkes birbiriyle çok güzel anlaşıyor. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Bolca dinleniyoruz, antrenmanlarımız yapıyoruz. Keyifli bir ortamımız var. Avusturya'da 5 günlük kampımız olacak. İki hazırlık maçından birini oynadık. İkinci maçtan sonra İstanbul'a döneceğiz.

"25 YAŞIMDA 5 TANE KUPAM VAR"

Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Üç senedir şampiyon oluyoruz. 25 yaşımda 5 tane kupam var. Herkese nasip olacak bir şey değil. Bunun için mutluyum. Güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon daha çok çalışıp yine hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK FARKLI BİR GALATASARAY İZLETECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini vurgulayan Barış Alper Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Ben ümitliyim. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin. Onlar bizim itici gücümüz. Nereye gidersek gidelim hep yanımızda oluyorlar. Her zaman bizi destekliyorlar. Bu sene Allah'ın izniyle onları mutlu edeceğiz.

"HER SENE FARKLI HEDEFLERİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Barış Alper, gol ve asist sayısı bakımından bireysel hedeflerini yakalayamadığını dile getirdi.

Her sezon öncesinde kendi adına hedef belirlediğini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, şu şekilde görüş belirtti:

Her sene farklı hedefleri yakalamaya çalışıyorum. Geçen sezon istatistiklerim beklentilerimin altında kaldı. Her zaman kendime yüksek hedefler belirliyorum. Bu sezon hedeflerim daha farklı. Geçen sezonki asist ve gol sayımın üstüne çıkmayı istiyorum. İnşallah bunu başarırım. Elimden gelenin en iyisini yaparak taraftarımızı mutlu edeceğim.

"GALATASARAY'DA BİR AİLE ORTAMI VAR"

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kadrosundaki Türk oyuncuların takım olgusunu yerleştirmede büyük rol aldığını söyledi.

Yabancı futbolcuların adaptasyonundaki etkilerinden bahseden sarı-kırmızılı futbolcu, şu şekilde konuştu:

Takım olmak kolay değil. Gelen yabancı oyuncuları ilk biz karşılıyoruz. O bize bir adım atarsa biz ona üç adım atıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Takım zaten bunun için var. Kimse bireysel olarak bir hedefe ulaşamaz. Yabancı oyunculara yardımcı olup adaptasyon sürecini atlatmalarını sağlıyoruz. Türk futbolcular takım olma konusunda büyük bir rol oynuyor. Ancak biz bir takımız. Zamanla birlik oluyoruz. Türk veya yabancı ayrımı kalmıyor. Herkes takımı sahipleniyor. Galatasaray'da bir aile ortamı var.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ GALATASARAY'DAYIM"

Milli futbolcu, amatör takımlardan Galatasaray'a uzanan kariyerinde çok acı çekmesine rağmen çok çalışarak başarılı olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda ligi 13. bitirdiklerini belirten Barış Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:

İlk geldiğimde hepimizin adına şanssız bir sezon oldu. İstediklerimizi yapamadık. O sezon lig Galatasaray adına kötü geçmişti. O sezon adaptasyon süreci yaşadım. İstanbul'a ilk kez gelmiştim. Büyük bir şehre alışmam gerekiyordu. Çok farklı bir Barış vardı. Kafam daha açılmamış gibiydi. Zamanla bazı şeylerin farkına vardım. Çalışmak gerektiğini, bireysellikle bir yere kadar gidilebileceğini gördüm. Sonra özel ekiplerle çalışmaya başladım. Beslenmeme, uykuma, çalışmalarıma dikkat ettim. Hala ediyorum. Bu kolay bir süreç değil. Bu işler dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Neler yaşadığımı bir ben biliyorum bir de ailem biliyor. Amatör liglerden Galatasaray'a geldim. Yaşadığım acıları kimse bilemez. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'dayım.

"TEK FARK ÇALIŞMAK"

Sarı-kırmızılı takıma 1. Lig takımı Keçiörengücü'nden geldiğini hatırlatan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Keçiörengücü ile Galatasaray'daki Barış Alper arasında çok fark yok. Tek fark çalışmak. Karakterim asla değişmez. Her zaman aynı insanım. Bu işin sırrı bence çalışmak. Benim için hep, 'Güçlüsün' diyorlar. Güç sadece yeterli değil. Kolay olmadı. Keçiören'deki çocuk buralara gelmek için çok yol katetti, çok çalıştı. İnsanlar sonuca bakıyor ama oraya gidilirken verdiğiniz emeği sadece kendiniz ve aileniz biliyor. Benim adıma buraya gelmek kolay olmadı.

"İLK TERCİHLERİM İNGİLTERE VE İTALYA OLUR"

Milli futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki tercihi hakkında ise şunları dedi:

Premier Lig ve İtalya Ligi'ni çok beğeniyorum. Diğer ligleri de beğeniyorum ama ilk tercihlerim İngiltere ve İtalya olur.

"OKAN HOCA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk ile çok iyi anlaştıklarını kaydetti.

Buruk ile iyi bir iletişim kurduğunu vurgulayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, şu değerlendirmede bulundu:

Okan Hoca benim için çok özel ve değerli. Farklı bir ilişkimiz var. İletişime çok açık biri. Çok iyi anlaşıyoruz. Benden isteklerini anlatıyor. Kendisiyle konuşurken çok rahat oluyorum. Benden istediklerini saha içinde yapmaya çalışıyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında benim için çok özel.

"BENİM İÇİN HEP ÖZEL KALACAK"

Barış Alper, 14 sezonluk Galatasaray kariyerini noktalayan Fernando Muslera ile ilgili şunları dedi:

Nando'ya teşekkür ederim. Çok özel biri. Hem saha içinde hem saha dışında bana çok faydası oldu. Röportajında benimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kendisi çok iyi bir insan. İlk geldiğimde adapte olmam için Muslera çok büyük bir rol oynadı. Benim için hep özel kalacak.

"MERTENS'İ ÖZLÜYORUM"

Takımdan ayrılan ve futbola veda eden Belçikalı yıldız Dries Mertens ile özel bir ilişkisi olduğundan bahseden Barış Alper, şu görüşleri aktardı:

Mertens'i özlüyorum. Kendisi bizi ve futbolu bıraktı. Arada kendisiyle telefonla konuşuyorum. Çok farklı bir insan.

"YAPAMAM KORKUSUNU HİÇ YAŞAMADIM"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, futbol hayatında yapamama korkusunu hiç yaşamadığını söyledi.

Mental açıdan güçlü olmak için çok çalıştığını aktaran Barış Alper, şu şekilde konuştu:

Zaman zaman farklı pozisyonlarda oynadım. Milli takımda forvet oynarken dönüşte Galatasaray'da sağ bek oynadım. Hiçbir zaman çekinmedim. Yapamam korkusunu hiç yaşamadım. Her zaman kendime iyi şeyler söylüyorum. Hep, 'Ben bunu yaparım. Korkmuyorum.' diyorum. Her zaman çabalarım. Saha içinde kendimle konuşuyorum. Kendimi en iyi ben anlayabilirim. Yapmam gerekeni yapamadığımda bazen çok takılıyordum. Artık takılmamayı öğrendim. Kendi kendime boşuna negatif enerji veriyorum. Bunu daha da azaltacağım.

"GALATASARAY'A ÇOK BÜYÜK OYUNCULAR GELDİ"

Barış Alper, "Genç veya tecrübeli" demeden her futbolcudan bir şeyler öğrendiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'a çok büyük oyuncular geldi. Karakterleri de çok iyiydi. Her futbolcudan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bazen antrenmanda altyapıdan çıkmış genç oyunculardan bile bir şeyler öğreniyorum. Bana göre öğrenmenin yaşı yok. Bazen Efe'den veya Ada'dan bir şeyler öğreniyorum.

"VAN DIJK İLE REKABETİMİZİ TARAFTARLARIMIZ DA ÇOK SEVDİ"

Milli futbolcu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk ile girdiği rekabetin çok sevildiğini söyledi.

A Milli Takım'daki performansını değerlendiren Barış Alper, şu şekilde görüş belirtti:

Van Dijk ile tatlı bir ikili mücadelemiz oldu. Bu, benim bireysel yaptığım bir şey değildi. Bana verilen bir görev vardı. Takım arkadaşlarıma ve ülkeme faydalı olabilmek için elimden geleni yaptım. Milli takım forması çok kutsal. Zaten Van Dijk gibi oyunculara alışkınım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üst düzey futbolcularla rekabet içindeydim. Van Dijk ile rekabetimizi taraftarlarımız da çok sevdi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇOK ÖZELDİ"

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, şu şekilde konuştu:

Avrupa Şampiyonası çok özeldi. O anların tadı damağımızda kaldı. Yaşadığımız mutluluk, taraftarlarımızla birlikte kutlamalarımız çok özeldi. Dünya Kupası için çok ümitliyim. Takımımız çok iyi. Saha içindeki ilişkilerimiz, takımdaşlığımız çok özel. Herkes milli takımda daha uzun zaman geçirmeyi istiyor. Dünya Kupası'na gideceğimizden eminim.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Barış Alper, santrfor olarak görev verildiği A Milli Takım performansıyla ilgili eleştirilere değinerek, şu açıklamada bulundu:

Eleştiriler olacaktır. Objektif eleştirilere bakıyorum, dikkate de alıyorum. Profesyonel futbolcular olarak göz önündeyiz. Gönül ister ki hata yapmayalım, onları hep mutlu ederim ama bu futbol. Hocam bana nerede görev verirse orada oynarım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

"GENELDE EVİMDE AİLEMLE VAKİT GEÇİRİYORUM"

Barış Alper Yılmaz, futbol dışındaki zamanlarının çoğunu ailesiyle geçirdiğini söyledi.

Yeşil saha ile özel yaşamı ayırdığını aktaran yıldız futbolcu, şu şekilde konuştu:

Antrenmanlarımı yapıyorum. Genelde evimde ailemle vakit geçiriyorum. Zaman zaman da dışarı çıkıyorum. Benim için her şeyin yeri ayrı. İşimle diğer şeyleri ayırmak gerekiyor. Sahaya çıktığımda hep yüzde 100'ümü veriyorum. Elimden gelen mücadeleyi yapıyorum. İşimle ilgili vicdanımın rahat olması gerek. Ardından dinlenmemi yaparım. Sonrasında fırsatım varsa ailemle vakit geçiririm, arkadaşlarımla planlar yaparım. Zaten ben aileci biriyim. Daha çok ailemle vakit geçiriyorum.

"BABAM FARKLI BİR İNSAN"

Babası Yüksel Yılmaz hakkında konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Babam farklı bir insan. Çok özel bir insan. Herkesin ailesi kendine göre özeldir ama babam farklı. Her zaman babam gibi bir baba olmayı nasip etmesi için Allah'a dua ederim.

"BİZİ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUM"

Barış Alper Yılmaz, sözlerini şöyle bitirdi: