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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kapanış maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'a ayrılık iddiaları soruldu.

BABASINA SORULDU

HT Spor'un aktardığına göre çocuğunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya Yüksel Yılmaz, iki ellerini yana açarak "kısmet" cevabını verdi.

Adı özellikle Premier Lig ekipleriyle anılan Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 48 maçta forma giydi.

Yılmaz, 14 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz gün TRT Spor'a açıklamalarda açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

Galatasaray'ı ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediğini belirten Yılmaz, "Ben de Avrupa'da oynamak istiyorum. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil etmek isterim. Kulübün de onayı doğrultusunda olur. Hızım nedeniyle taraftarlar, İngiltere'de oynayabileceğimi düşünüyor. İnşallah bir gün gerçek olur. Galatasaray sayesinde buralar geldik. İnşallah bir gün her şey oluşur ve gerçekleşir." demişti.