Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli belli oldu Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Sparta Prag maçında devlerin radarında olacak. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'dan en az 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin kıskacında.

Bu sezon Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz, Çekya'daki Sparta Prag maçında yerinde takip edilecek.

Bonservis geliri en az 20 milyon euro olacak

Avrupa'dan birçok scout ekibinin, milli futbolcuyu statta izleyeceği vurgulandı.

Yine haberde; Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda İngiltere, İtalya ve Almanya'dan teklifler almasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcudan elde etmeyi planladığı bonservis gelirinin ise en az 20 milyon euro olduğu kaydedildi.

40 maça çıktı 4 gol 7 asist yaptı

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.

23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.