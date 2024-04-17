Barış Alper Yılmaz'ın bu sezonki performansının sırrı Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın Münih'teki performans uzmanlarından destek aldığı ve bunun da performansına önemli ölçüde katkı sağladığı belirtildi.

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Galatasaray'ın son dönemde 'gizli kahramanı' olmayı başaran Barış Alper Yılmaz'ın, Münih'teki atletik performans uzmanlarından destek aldığı öğrenildi.

Galatasaray, sezonun en kritik galibiyetlerinden birini Alanya deplasmanında 4-0’la alırken, ikinci yarıdaki performansıyla işi bitirdi. Bu sezon kale, stoper ve ön libero hariç her bölgede oynayan; takımın en çok forma giyen ismi olan Barış Alper Yılmaz, galibiyetin altına imzasını attı.

Sol açığa geçtikten sonra rakibin gardını düşüren harika bir gol atan, ilk kez bir Süper Lig maçını 2 golle tamamlayan 24 yaşındaki milli futbolcu, sarı-kırmızılıların dünya çapındaki yıldızlarını da gölgede bıraktı.

Yükselişin sırrı

Barış Alper’in yükselişinin perde arkasında, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı’nın da bireysel olarak destek aldığı atletik performans uzmanları var.

Diğer arkadaşları gibi Barış Alper’in de antrenman ve maç verilerinin, Bayern Münih’teki atletik performans uzmanlarına gönderildiği belirtildi. Alman devinin atletik performans analistleri arasında Soner Mansuroğlu da yer alıyor.

Sarı-kırmızılı formayı toplamda 102 kez giyen Barış Alper, bu sezon ligdeki gol sayısını 5’e çıkarırken ayrıca 4 asist üretti; tüm kulvardaki skor katkısı da 15’e ulaştı (6 / 9). Aslan, genç yıldızın skora katkı yaptığı 13 karşılaşmanın hepsini kazandı.