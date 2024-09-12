Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisinden itiraf: Galatasaray, 25 milyon euroyu reddetti Galatasaray'ın yükselişte olan ismi Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan, yıldız ismin geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber Merkezi

Transfer döneminin kapanmasına iki gün kala birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde bulunan Barış Alper Yılmaz hakkında temsilcisi Tuncay Maldan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sports Digitale'ye konuşan Tuncay Maldan, "Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euroluk teklif yaptı ancak Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'dan teklifler aldık." dedi.

HAYALİ AVRUPA

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Maldan, şöyle konuştu:

Galatasaray, Barış Alper ile devam etmek istediği için gelen tekliflerle geri dönüş yapıp, herhangi bir rakam talep etmedi. Barış geride kalan iki sezonda takımın iskeleti için en önemli oyunculardandı. Galatasaray, Barış'ı göndermek istemediğini söyledi, biz de bu nedenle görüşmeleri ilerletmedik ancak Barış Alper'in Avrupa'da oynama hayali devam ediyor.

6 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray formasıyla bu sezon 6 resmi maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, 2 kez gol sevinci yaşadı.