Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u mağlup etti Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Konyaspor'u 3-2'lik skorla yendi.

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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fahrudin Omerovic'in çalıştırdığı Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.

Gol düellosuna sahne olan maçta Başakşehir, 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Piatek, hat-trick yaptı

Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti.

Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Konyaspor, 21 puanda kaldı

Bu sonucun ardından Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı.

Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.