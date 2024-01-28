Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fahrudin Omerovic'in çalıştırdığı Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.
Gol düellosuna sahne olan maçta Başakşehir, 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.
Piatek, hat-trick yaptı
Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti.
Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Konyaspor, 21 puanda kaldı
Bu sonucun ardından Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı.
Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış