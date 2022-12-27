Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İşte Başakşehir - Antalyaspor maçının detayları..

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanacak üç maç ile başlıyor. Bugün oynanacak olan Başakşehir - Antalyaspor maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 14 maçta topladığı 27 puan ile 4. sırada yer alırken Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 13 maçta topladığı 16 puan ile 12. sırada yer alıyor.

Başakşehir, Antalyaspor ile karşılaştığı son 13 Süper Lig maçında 11 galibiyet alırken sadece 2 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de üst sıraları ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçın detayları araştırılmaya başladı.

Peki Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Başakşehir - Antalyaspor mücadelesi 27 Aralık Salı günü saat 17.00'de oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.