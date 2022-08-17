Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir Avrupa macerasına devam ediyor.UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında evinde Antwerp'i ağırlayacak Başakşehir gruplara kalmak için mücadele edecek..

Başakşehir UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında evinde Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek.

Avrupa kupalarında 41. maçına çıkacak olan Başakşehir gruplara kalabilmek için evinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor.Daha önce oynadığı 40 Avrupa maçında 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi alan Başakşehir teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 5. Avrupa maçına çıkacak.

Başakşehir Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 Avrupa maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Futbolseverler Başakşehir'in evinde oynayacağı maçın detayları hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman oynanacak?

Başakşehir - Antwerp UEFA Konferans Ligi ilk maçı 18 Ağustos (yarın) 20.45'te oynanacak.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Jerome Brisard oldu.

Maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz netlik kazanmazken maçın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor..